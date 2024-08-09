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09 августа, 13:50

Культура

"Сити": какие спектакли можно посмотреть в столице с августа по октябрь

"Сити": какие спектакли можно посмотреть в столице с августа по октябрь

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Команда "Сити" сделала подборку новых спектаклей, которые можно посмотреть в столице с августа по октябрь. Например, можно сходить в МАМТ на премьеру музыкально-танцевального вечера, который представляет собой программу из трех одноактных пластических постановок под названием "Отражения. Холм. Красавицы не могут уснуть".

В Театре "Геликон-Опера" можно посмотреть "Мадам Баттерфляй". Ближайшие даты – 23–25, 29–31 августа.

Кроме того, в Театре имени Моссовета анонсировали спектакль "Вишневый сад". Его ближайший показ состоится 16 октября.

Подробнее – в программе "Сити".

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