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31 июля, 17:03

Культура

Фильм о поэте Борисе Рыжем выйдет в российский кинопрокат 12 сентября

Фото: кадр из фильма "Рыжий"; режиссер – Семен Серзин/производство – киностудии Hype Film при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда Кинопрайм

Фильм о поэте Борисе Рыжем, главную роль в котором исполнил музыкант и писатель Евгений Алехин, выйдет в российский прокат 12 сентября, рассказали в пресс-службе кинопрокатной компании "Пионер".

Роли в картине также исполнили Таисия Вилкова, Евгений Ткачук, Евгений Серзин. В фильме появился и фронтмен группы "АукцЫон" Олег Гаркуша, который сыграл поэта Евгения Евтушенко.

Зрителям предстоит увидеть портрет молодого научного сотрудника Института геофизики Бориса Рыжего. Действие картины разворачивается в конце 1990-х годах. Поэт гуляет по улицам Екатеринбурга в обществе юных друзей, которые стремятся зарабатывать на жизнь своим творчеством.

Ироничный главный герой одинаково легко может найти общий язык с местными бандитами, отправится в Москву за премией "Антибукер", вступить в драку рядом с ларьком и попасть в отделение полиции. Вместе с тем Рыжий пытается совместить любовь к своим товарищам-хулиганам, с которыми прошло его детство, и семейную жизнь.

Премьера картины состоялась в октябре 2023 года. Она прошла на фестивале актуального российского кино "Маяк". Первый показ фильма для зрителей запланирован на 3 сентября и должен состояться в московском кинотеатре "Художественный".

Между тем в столице с 23 по 28 августа пройдет Московская международная неделя кино. Посетителям представится возможность увидеть российские и иностранные картины, а также посетить экскурсии, мастер-классы, концерты и зрелищные шоу. Всего на этот период запланировано более 300 кинопоказов.

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