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09 августа, 08:45

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Фестиваль "Театральный бульвар" завершится 11 августа

Фестиваль "Театральный бульвар" завершится 11 августа

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Послушать оперетту, посмотреть спектакли и встретиться с известными актерами можно на фестивале "Театральный бульвар". Он завершится 11 августа.

В рамках мероприятия, которое проходит на территории Бульварного кольца столицы, можно бесплатно попасть на аудиоспектакль "Мы выйдем с собой погулять в лес" в 18:00 9 августа, а также на музыкальную постановку "Сказка о капризном мышонке".

Куда еще можно сходить в Москве и чем заняться? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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