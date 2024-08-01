Расписание ряда пригородных поездов Казанского направления МЖД изменится с 1 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Расписание некоторых пригородных поездов Казанского направления Московской железной дороги изменится с 1 августа. Причиной для этого станут работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры на нескольких участках в Московской и Рязанской областях, сообщается на сайте РЖД.

Так, в четверги и пятницы, 1–2, 8–9, 15–16, 22–23 и 29–30 августа на перегоне Кривандино – Черусти в дневные часы будут проводиться капитальные ремонтные работы контактной сети. По этой причине в расписание поездов черустинской линии будут внесены незначительные изменения. Так, некоторые электрички в эти дни проследуют по укороченным маршрутам.

Вместе с тем 5–7 августа на станции Виноградово в Московской области между 07:00 и 12:00 специалисты будут менять стрелочный перевод.

Кроме того, 26 числа и в период с 28 по 30 августа на перегоне Виноградово – Воскресенск, а также 27 августа на станции Рыбное в Рязанской области во время технологических окон и в дневные часы будет проводиться работы по прокладыванию бесстыкового пути.

Они также повлияют на корректировки в расписании некоторых пригородных поездов. Так, для них изменится время отправления и прибытия, а также число остановок на пути. Электрички будут следовать по укороченным маршрутам, а ряд поездов вовсе отменят.

Кроме того, с 1 августа и до конца месяца изменится расписание движения поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1. По будням с 19:00 до 06:30 часть поездов будет отменена. Вместе с тем некоторые электрички дальнего пригорода на Савеловском направлении проследуют укороченными маршрутами от/до Лобни и Бескудникова.