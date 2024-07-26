Расписание поездов изменится на Нижегородском и Калужском направлениях МЦД-4

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В выходные дни, 27 и 28 июля, а также 3 и 4 августа в расписание поездов на Нижегородском и Калужском направлениях МЦД-4 будут внесены изменения, сообщает Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

Так, на Нижегородском направлении будет отменена часть поездов. При этом интервалы между электричками на протяжении всего дня будут увеличены до 20 минут. Большая часть поездов проедет без остановки на станции Чухлинка в направлении центра.

Чтобы добраться до нее, пассажирам нужно будет доехать до ближайшей станции Кусково и сделать пересадку в поезд, двигающийся в обратную сторону.

Вместе с тем на Калужском направлении и центральном участке до станции Курская некоторые поезда тоже отменят. Также до 15 минут увеличатся интервалы движения. При этом некоторые электрички будут следовать по укороченным маршрутам от/до Марьиной Рощи, Солнечной.

В период окна на участке между Кусково и Нижегородской, а также на самой станции Нижегородская будет проводиться ремонт инфраструктуры. Для этого на данном участке планируется закрыть 1 путь. В это время поезда смогут проезжать по трем другим путям.

Между тем 27 июля изменится и график движения поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1. Оно будет ограничено с 02:30 до 14:30 на участке от станции Катуар до станции Марк.

Составы из Москвы проследуют только от и до станций Марк, Бескудниково и Белорусского вокзала, а из дальнего пригорода Савеловского направления – от и до станции Катуар. Также не будут ходить аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево и обратно.