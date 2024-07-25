25 июля, 16:00Транспорт
Расписание электричек на Горьковском направлении МЖД изменится в конце июля
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Расписание некоторых пригородных поездов Горьковского направления МЖД, в том числе МЦД-4, изменится в конце июля – начале августа, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.
Технологические окна введут из-за ремонта на перегоне Нижегородская – Кусково и станции Кусково. Они назначены с 23:10 27 июля до 23:10 28 июля и в те же часы 3–4 августа.
В этот период железнодорожники проведут капремонт двух километров пути: демонтируют старую рельсошпальную решетку и уложат новую, проведут очистку и подсыпку щебеночного балласта, выправку и сварку пути.
Движение поездов на перегоне организуют по соседним путям. В связи с этим в расписание внесли изменения: у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также число остановок на маршруте, часть поездов пойдет по укороченному маршруту, несколько электричек выведут из расписания.
27 июля значительно изменится график движения поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1. В период с 02:30 до 14:30 в субботу не будет движения на участке от Катуара до Марка.
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