Схема движения в районе спорткомплекса "Лужники" изменится 27 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Схема движения в районе спорткомплекса "Лужники" в Москве изменится в субботу, 27 июля, в связи с проведением концерта, сообщает портал мэра и правительства города со ссылкой на столичный Дептранс.

С 08:00 и до окончания мероприятия водители не смогут проехать по съезду с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. Уже с 20:00 перекроют проезд по участкам улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой. Вместе с тем транспорт не сможет передвигаться по участку Проектируемого проезда № 2309 от Усачевой улицы до улицы Доватора.

Кроме того, с 00:01 субботы вплоть до завершения концерта на тех же участках дорог столицы будет запрещена парковка.

Между тем 27 июля значительно изменится график движения поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1. В период с 02:30 до 14:30 в субботу не будет движения на участке от Катуара до Марка.

Поезда будет следовать только от/до станций Марк, Бескудниково и Белорусский вокзал. В свою очередь, вагоны из дальнего пригорода Савеловского направления – от/до станции Катуар. Также на вышеперечисленных станциях увеличатся интервалы.