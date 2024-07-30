Расписание поездов изменится на МЦД-1 в августе

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Расписание движения поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится с 1 по 31 августа. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По будням с 19:00 до 06:30 часть поездов будет отменена. На Савеловском направлении некоторые электрички дальнего пригорода проследуют укороченными маршрутами от/до Лобни и Бескудникова. Интервалы увеличат после 19:00 – до 20 минут, после 23:00 – до 1 часа, до 06:30 – до 20 минут.

Часть поездов на Белорусском направлении в эти дни проследует укороченными маршрутами от/до Белорусского вокзала. Интервалы также увеличат после 22:30 – до получаса, после 00:00 – до 1 часа, до 06:30 – до 20 минут.

Некоторые рейсы аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево с понедельника по четверг будут отменены поздним вечером.

"В период "окон" 1–2, 12–16 и 26–30-го числа будет закрыт путь в сторону Одинцова на участке от Савеловского вокзала до Бескудникова, поезда здесь в обе стороны следуют по пути на Лобню", – говорится в сообщении.

Кроме того, 5–9 и 19–23 августа закроют путь в сторону Лобни на этом же участке, поезда проследуют по пути в сторону Одинцова. В это время специалисты проведут работы по строительству станции Петровско-Разумовская.

Для поездов в аэропорт пассажирам посоветовали воспользоваться автобусами от станции метро "Ховрино" № 1195 и № 1195D.

Ранее сообщалось, что 3 и 4 августа в расписание поездов на Нижегородском и Калужском направлениях МЦД-4 будут внесены изменения. В период окна на участке между Кусково и Нижегородской, а также на самой станции Нижегородская будет проводиться ремонт инфраструктуры. Для этого на данном участке планируется закрыть 1 путь. В это время поезда смогут проезжать по трем другим путям.

