17 июля, 16:45Культура
"Сити": какие картины Марка Шагала можно увидеть в Третьяковской галерее на Крымском Валу
Команда проекта "Сити" составила подборку из картин Марка Шагала, чьи работы представлены в Третьяковской галерее на Крымском Валу. На выставке можно увидеть самые известные работы художника, среди которых – картина "Над городом" и панно для Московского государственного еврейского камерного театра (ГОСЕТ).
Как панно спасли в Третьяковской галерее в советское время? Подробнее – в программе "Сити".