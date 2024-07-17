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17 июля, 16:45

Культура

"Сити": какие картины Марка Шагала можно увидеть в Третьяковской галерее на Крымском Валу

"Сити": какие картины Марка Шагала можно увидеть в Третьяковской галерее на Крымском Валу

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Команда проекта "Сити" составила подборку из картин Марка Шагала, чьи работы представлены в Третьяковской галерее на Крымском Валу. На выставке можно увидеть самые известные работы художника, среди которых – картина "Над городом" и панно для Московского государственного еврейского камерного театра (ГОСЕТ).

Как панно спасли в Третьяковской галерее в советское время? Подробнее – в программе "Сити".

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