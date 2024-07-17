"Сити": какие картины Марка Шагала можно увидеть в Третьяковской галерее на Крымском Валу

Команда проекта "Сити" составила подборку из картин Марка Шагала, чьи работы представлены в Третьяковской галерее на Крымском Валу. На выставке можно увидеть самые известные работы художника, среди которых – картина "Над городом" и панно для Московского государственного еврейского камерного театра (ГОСЕТ).

Как панно спасли в Третьяковской галерее в советское время? Подробнее – в программе "Сити".