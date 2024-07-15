"Сити": топ-3 книги в жанре нон-фикшн, которые можно прочитать в июле

Команда проекта "Сити" составила подборку книг в жанре нон-фикшн на июль. Так, можно прочитать книгу "Мода и сериалы" Анны Баштовой, которая является художником по костюмам. В книге она акцентировала внимание на том, как менялся гардероб людей в момент выхода популярных сериалов и как создавались костюмы героев франшиз.

Также можно обратить внимание на энциклопедию "Как умирали динозавры. Убийственный астероид и рождение нового мира" и книгу о Майе Плисецкой "Пять дней с легендой" Вадима Верника.

Подробнее – в программе "Сити".