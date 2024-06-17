"Сити": топ-3 книг о Москве и еде

Команда "Сити" сделала подборку книг жанра нонфикшн о Москве и еде. В продаже появился архитектурный путеводитель "Москва глазами инженера" Айрата Багаутдинова – это сборник городских историй.

Также в магазинах представлена книга "Отдых и еда на ВДНХ", с которой можно совершить архитектурно-гастрономическое путешествие во времени. В энциклопедии есть гастрономическая карта 1939 года, она позволит изучить работу кафе и ресторанов ВДНХ с 1939-го по 1989 год

А еще можно изучить книгу Елены Крижевской "Непарадная Москва". Автор изучила историю столичных доходных домов. Подробнее – в программе "Сити".