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17 июня, 13:45

Культура

"Сити": топ-3 книг о Москве и еде

"Сити": топ-3 книг о Москве и еде

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Команда "Сити" сделала подборку книг жанра нонфикшн о Москве и еде. В продаже появился архитектурный путеводитель "Москва глазами инженера" Айрата Багаутдинова – это сборник городских историй.

Также в магазинах представлена книга "Отдых и еда на ВДНХ", с которой можно совершить архитектурно-гастрономическое путешествие во времени. В энциклопедии есть гастрономическая карта 1939 года, она позволит изучить работу кафе и ресторанов ВДНХ с 1939-го по 1989 год

А еще можно изучить книгу Елены Крижевской "Непарадная Москва". Автор изучила историю столичных доходных домов. Подробнее – в программе "Сити".

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