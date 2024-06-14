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14 июня, 13:45

Культура

"Сити": премьера спектакля "Кабаре Пушкин" состоялась в "Ленкоме Марка Захарова"

"Сити": премьера спектакля "Кабаре Пушкин" состоялась в "Ленкоме Марка Захарова"

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В честь 225-тилетия русского писателя "Ленком Марка Захарова" представил спектакль "Кабаре Пушкин" в постановке главного режиссера театра Алексея Франдетти. В ее основу легли три из четырех пьес, входящих в цикл "Маленькие трагедии". В авторскую инсценировку вошли "Моцарт и Сальери", "Пир во время чумы" и "Каменный гость".

При выборе главной темы спектакля Франдетти руководствовался музыкальной составляющей творчества автора, так как спектакль отнесли к жанру музыкальная драма. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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