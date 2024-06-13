Актриса Ревенко рассказала о любимых местах для прогулок по Москве

Как призналась Александра Ревенко, ее любимые места для прогулок находятся в Переделкине. Там ее привлекают Дом творчества, тематические кафе, колоритная чайная с самоваром, а также возможность взять велосипед и доехать до Мещерского парка.

Кроме того, актриса считает Москву романтичным городом, несмотря на то, что многие приезжают в него за новыми деловыми возможностями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.