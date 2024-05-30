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30 мая, 16:45

Культура

"Сити": пять фильмов, которые можно посмотреть в московских кинотеатрах в начале июня

"Сити": пять фильмов, которые можно посмотреть в московских кинотеатрах в начале июня

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Команда проекта "Сити" составила подборку из пяти фильмов, которые покажут в Москве в начале июня. Так, можно посмотреть комедию "Манюня: Приключения в Москве", где использовали технологию дипфейка, чтобы включить в сюжет Юрия Никулина. Еще можно посмотреть биографическую драму "Монтессори: Воспитание любовью", фильмы "На ясный огонь" и "Ключ без права передачи".

Кроме того, в кинотеатре "Иллюзион" подготовили показ советской картины "Соломенная шляпка". Сеанс приурочен к столетию со дня рождения Булата Окуджавы. Подробнее – в программе "Сити".

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