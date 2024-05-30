"Сити": пять фильмов, которые можно посмотреть в московских кинотеатрах в начале июня

Команда проекта "Сити" составила подборку из пяти фильмов, которые покажут в Москве в начале июня. Так, можно посмотреть комедию "Манюня: Приключения в Москве", где использовали технологию дипфейка, чтобы включить в сюжет Юрия Никулина. Еще можно посмотреть биографическую драму "Монтессори: Воспитание любовью", фильмы "На ясный огонь" и "Ключ без права передачи".

Кроме того, в кинотеатре "Иллюзион" подготовили показ советской картины "Соломенная шляпка". Сеанс приурочен к столетию со дня рождения Булата Окуджавы. Подробнее – в программе "Сити".

