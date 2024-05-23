"Сити": блокбастер "Майор Гром: Игра" вышел в российский прокат 23 мая

В четверг, 23 мая, в российский прокат вышел блокбастер "Майор Гром: Игра". Это продолжение супергеройской саги о справедливом полицейском Игоре Громе, который следит за порядком на улицах Санкт-Петербурга. В этой части появляется новый антагонист – Призрак.

Также в столичных кинотеатрах показывают документальный фильм "Нелюбимка". Он о создателе музыкального хита 2019 года – Niletto. Клип на песню "Любимка" на YouTube набрал уже более 400 миллионов просмотров. Феномену пришедшей популярности и созданию хита как раз посвящен фильм.

Подробности – в программе "Сити".