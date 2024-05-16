Число креативных кластеров в Москве выросло почти вдвое с 2019 года

С 2019 года число креативных кластеров в Москве выросло почти вдвое, на данный момент их насчитывается больше 30. Отмечается, что две трети из них располагаются в бывших промзонах. Например, это кластер "Суперметалл" на территории Научного института черных металлов или креативный квартал "Трехгорная мануфактура", созданный на территории бывшей текстильной фабрики.

Так, промышленные территории становятся местом притяжения горожан, а для людей творческих профессий создаются новые рабочие места. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.