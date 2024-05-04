Собянин объяснил, для чего метро переводят на бесстыковые пути

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Инфраструктура московского метро становится современнее и надежнее, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По словам мэра, помогают в этом бесстыковые пути, общая длина которых 365 километров. Вагоны по таким рельсам едут тише и мягче, а значит, поездки пассажиров становятся комфортнее. Кроме того, из-за снижения вибрации колеса вагонов и сами пути меньше изнашиваются, в связи с чем траты на ремонт сокращаются.



Собянин напомнил, что рельсы без стыков уложены на Большой кольцевой, Люблинско-Дмитровской, Солнцевской, Таганско-Краснопресненской и других линиях метро. Сейчас их устанавливают на всех строящихся линиях подземки.



Мэр сообщил, что открытие первых участков Троицкой линии и продление Сокольнической до "Потапово" добавит больше 30 километров такого пути. До конца года на современную технологию переведут еще 12 километров рельсов Таганско-Краснопресненской линии.

Ранее Собянин рассказал, что специальная техника помогает обеспечивать бесперебойную и безопасную работу столичного метро. По его словам, каждый рабочий день по путям линий курсируют диагностические поезда. "Синергия-2" – самый современный из них. Он исследует состояние рельсов, габариты и облицовку тоннелей. Информация о любых неполадках оперативно поступает специалистам.

Также тоннели ежемесячно обслуживает промывочный агрегат. Собянин объяснил, что он помогает избавляться от пыли и налета. В зимний период на открытые участки метрополитена выходит снегоуборочная техника. Мэр обратил внимание, что даже во время обильных снегопадов поезда ходят без сбоев.