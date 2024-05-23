Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

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23 мая, 07:15

Город

ВДНХ станет одной из площадок фестиваля "Интермузей"

ВДНХ станет одной из площадок фестиваля "Интермузей"

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В четверг, 23 мая, начнется международный фестиваль "Интермузей". Одной из площадок станет ВДНХ. Для посетителей подготовили обзорные экскурсии и тематические лекции.

В центре "Космонавтика и авиация", например, можно будет узнать о первых ракетах и увидеть макет орбитальной станции "Мир". А в музее "Слово" посетители услышат деревенский фольклор и познакомятся с древнейшей литературой.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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