ВДНХ станет одной из площадок фестиваля "Интермузей"

В четверг, 23 мая, начнется международный фестиваль "Интермузей". Одной из площадок станет ВДНХ. Для посетителей подготовили обзорные экскурсии и тематические лекции.

В центре "Космонавтика и авиация", например, можно будет узнать о первых ракетах и увидеть макет орбитальной станции "Мир". А в музее "Слово" посетители услышат деревенский фольклор и познакомятся с древнейшей литературой.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.