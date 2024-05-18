Движение перекроют в ЦАО в выходные

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 19:30

Город

Каскад из пяти прудов в парке "Сокольники" благоустроят до конца 2024 года

Каскад из пяти прудов в парке "Сокольники" благоустроят до конца 2024 года

Музей русского импрессионизма подготовил программу для участников акции "Ночь музеев"

Новости часа: Собянин рассказал о привлечении инвесторов для развития еще 6 площадок

Турнир по бильярдному спорту завершился в Москве

Москвичам рассказали о развлекательной программе Московского велофестиваля

Сплав-рейд на байдарках и сапбордах проходит на реке Яуза в Москве

Новости часа: более 2 тыс артефактов нашли археологи в Москве с начала года

Собянин: город привлек инвесторов для комплексного развития еще 6 площадок

Москвичам рекомендовали заранее бронировать специальные площадки для шашлыков

Москвичам рассказали о программе Московского велофестиваля

Каскад из пяти прудов в парке "Сокольники" благоустроят до конца 2024 года. Специалисты проведут очистку водоемов и укрепят берега.

Всего в этом году запланированы работы на более чем 20 водоемах. А до 2030 года в планах обустроить еще 132 объекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городблагоустройствовидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика