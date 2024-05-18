18 мая, 19:30Город
Каскад из пяти прудов в парке "Сокольники" благоустроят до конца 2024 года
Каскад из пяти прудов в парке "Сокольники" благоустроят до конца 2024 года. Специалисты проведут очистку водоемов и укрепят берега.
Всего в этом году запланированы работы на более чем 20 водоемах. А до 2030 года в планах обустроить еще 132 объекта.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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