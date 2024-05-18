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18 мая, 16:15

Транспорт

Москва 24 совместно с Дептрансом проводит розыгрыш в честь Московского велофестиваля

Москва 24 совместно с Дептрансом проводит розыгрыш в честь Московского велофестиваля

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Москва 24 совместно с Дептрансом столицы проводит розыгрыш в честь Московского велофестиваля. Жители могут выиграть лимитированную карту "Тройка", выпущенную специально к событию.

Для участия в розыгрыше необходимо прислать на редакционный номер телефона фото и видео с велосипедом, а также рассказать, как часто совершаются поездки по городу. Авторы самых оригинальных кадров получат призы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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