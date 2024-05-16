Современный городской квартал построят в Южном Тушине на месте бывшей промзоны

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Инвестор построит современный городской квартал по программе комплексного развития территорий в Южном Тушине. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, инвестор реорганизует 46,3 гектара земли и возведет там 1,1 миллиона "квадратов" недвижимости.

"По итогам открытого аукциона город заключил договор о комплексном развитии территории бывшей промзоны Тушино с победителем торгов – ООО "Адмаер", входящим в "Левел Групп", – сказал Ефимов.

По его данным, инвестиции в редевелопмент площадки превысят 200 миллиардов рублей. Ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта составит 6,4 миллиарда рублей, будет создано почти 15 тысяч рабочих мест, подчеркнул Ефимов.

Заммэра уточнил, что речь идет о территории бывшей промзоны между улицами Свободы, Лодочной, Новопоселковой и Фабрициуса.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, договор подписан на 14 лет. За это время инвестор должен возвести 550 тысяч "квадратов" жилья, включая 175,5 тысячи "квадратов" для реализации программы реновации и других нужд столицы. Кроме того, на месте бывшей промзоны появится еще 550 тысяч "квадратов" производственной и общественно-деловой застройки, включая школы и детские сады, которые будут посещать свыше 1,7 тысячи учеников и воспитанников. На участке также возведут медицинский центр и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Между тем заместитель генерального директора по инвестициям и развитию "Левел Групп" Александр Огнев подчеркнул, что при помощи программы КРТ на территориях появляется инфраструктура, жилье, дороги, парки. Проекты предлагают людям более полноценную и комфортную среду, а столице – полицентрическую модель развития, подчеркнул он.

"Проект реорганизации участка бывшей промзоны Тушино станет одним из примеров такого многостороннего освоения территории", – сказал Огнев.

Ранее Ефимов рассказал о реорганизации участка в районе Покровское-Стрешнево. Уточняется, что договор с компанией "Вива Холдинг" подписан на 4 года: за это время на территории должны возвести общественно-деловые объекты площадью примерно 35 тысяч "квадратов". По словам Гамана, на участке появятся культурно-досуговые организации, учреждения медицины, а также отделения банков, кафе, рестораны и магазины.

