Провоз велосипедов в пригородных поездах МСД будет бесплатным 18 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В пригородных поездах МСД 18 мая можно будет бесплатно провозить велосипеды. Опция связана с проведением Московского весеннего велофестиваля и велогонки "Садовое кольцо", сообщили на сайте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Граждане смогут воспользоваться опцией на любом пригородном направлении в течение субботы. Для этого необходимо оформить бесплатный билет в кассе или получить его в автомате на станции отправления. Удобнее всего будет разместить велосипед в тамбуре или салоне на специальных креплениях, отметили в компании.

В 2024 году порядка 50 тысяч человек примут участие в столичном велофестивале. Заезд стартует в 13:00 и пройдет по Садовому кольцу с точками старта и финиша на участках Зубовской, Большой Пироговской улицах и проезда Девичьего Поля.

В пределах МСД всегда можно бесплатно провозить велосипеды, а не только в дни фестиваля. На других направлениях такая опция действует с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00.

О проведении велофестиваля стало известно 2 апреля. Его организуют в традиционном формате. Участники проедут по живописным маршрутам Москвы и проведут время с единомышленниками.