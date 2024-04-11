В Москве начали устанавливать станционные велосипеды городского проката

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Станционные велосипеды для городского проката начали устанавливать в столице, сообщает пресс-служба Дептранса в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, в конце апреля в прокат поступят более 5 тысяч механических и электрических велосипедов. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что о точной дате их запуска власти сообщат дополнительно. Однако уже сейчас при помощи приложения "Велобайк" можно арендовать электровелосипеды 2.0.

"Москвичи все чаще выбирают велосипед для поездок по городу. <...> Продолжаем развивать сервис и расширять географию системы аренды, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин", – рассказал Ликсутов.

Ранее стало известно, что веломаршрут "Зеленое кольцо" протяженностью 120 километров появится в столице уже в этом году. Он будет включать разметку, знаки, указатели, навигационные стелы и другие объекты.

До этого Дептранс подчеркивал, что сервис велопроката "Велобайк" возобновил бесплатные поездки на электровелосипедах 2.0 по безлимитным билетам "Единый" и картам москвича для обучающихся.