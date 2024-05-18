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18 мая, 16:30

Общество

Сплав-рейд на байдарках и сапбордах проходит на реке Яуза в Москве

Сплав-рейд на байдарках и сапбордах проходит на реке Яуза в Москве

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Сплав-рейд на байдарках и сапбордах проходит 18 мая на реке Яуза в столице. Мероприятие проводят для осмотра – в будущем берега реки благоустроят, а сейчас эксперты собирают информацию о состоянии местности. Вместе с сапбордистами по Яузе сплавляются экологи и депутаты Мосгордумы.

Протяженность маршрута составляет пять километров. Сплав проходит от Осташковской улицы до плотины Свиблово, которая находится в районе Сельскохозяйственной улицы. Участники сплава на сапах и байдарках определят, какие участки Яузы нуждаются в очистке и благоустройстве. Также они зафиксируют места, где нужно оборудовать спуск для лодок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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