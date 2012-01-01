Синоптик Позднякова пообещала москвичам температуру до 25 градусов до конца мая

В столицу вернулась комфортная погода. По словам синоптиков, в выходные, 18 и 19 мая, в городе ожидается до 22 градусов. Предстоящая неделя также будет теплой и солнечной. В будни столбики термометров уже могут показать до 24 градусов. Рассказываем подробности и выясняем, существует ли риск очередного похолодания до конца месяца.



"Будет много солнца"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Еще в начале недели, с 13 мая, в Москве наблюдалась погода на 8–9 градусов холоднее нормы. Однако буквально за несколько дней температура в городе заметно подросла. По прогнозам синоптиков, предстоящие выходные, 18 и 19 мая, также не разочаруют жителей столицы.





Александр Шувалов руководитель прогностического центра "Метео" В выходные дни в Москве установится теплая погода, температура воздуха составит 18...22 градуса тепла. По области может быть немного прохладнее, около 15 градусов тепла днем. Осадков не ожидается, так как на смену выступает новый антициклон.

Комфортная погода сохранится и на следующей неделе, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, на протяжении этого периода осадков в городе практически не прогнозируется. "Только в конце недели местами возможен кратковременный дождик, все дни будет много солнца", – уточнил синоптик.

В понедельник, 20 мая, температура в ночные часы составит 6...8. "В центре Москвы – даже около 10 градусов ночью – приближаемся к летним значениям, а днем – 21...23. Во вторник и среду – аналогичная погода: ночью – от 8 до 12 градусов, а дневные значения – 19...24, очень комфортная погода",– подчеркнул специалист.

С четверга по воскресенье температура ночью ожидается в пределах 6...11 градусов. В дневные часы прогнозируется 17...22. Вильфанд добавил, что о начале купального сезона в Москве пока еще рано говорить.



"Вполне комфортная погода"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Повторения заморозков и снега, которые наблюдались в городе в начале мая, больше не ожидается. Об этом Москве 24 рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Вторая половина мая будет близка к климатической норме и станет более комфортной, чем то, что мы пережили в первой декаде месяца. Заморозков и снега до конца мая не прогнозируется", – отметила она.





Татьяна Позднякова главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Преобладающая температура воздуха до конца мая будет находиться в пределах 20–23, может быть, 25 градусов. Всплесков выше 25 градусов не предполагается. Это вполне комфортная погода.

Кроме того, по предварительным расчетам, до конца месяца в городе не выпадет значительного количества осадков.

В связи с потеплением с 17 мая в столичных квартирах начинают отключать отопление. Его подачу возобновили из-за пришедшего в город похолодания. Кроме того, плановые отключения горячей воды перенесли с 14 на 20 мая.

