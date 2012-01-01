Синоптик Позднякова пообещала москвичам температуру до 25 градусов до конца мая

В столицу вернулась комфортная погода. По словам синоптиков, в выходные, 18 и 19 мая, в городе ожидается до 22 градусов. Предстоящая неделя также будет теплой и солнечной. В будни столбики термометров уже могут показать до 24 градусов. Рассказываем подробности и выясняем, существует ли риск очередного похолодания до конца месяца.
"Будет много солнца"
Еще в начале недели, с 13 мая, в Москве наблюдалась погода на 8–9 градусов холоднее нормы. Однако буквально за несколько дней температура в городе заметно подросла. По прогнозам синоптиков, предстоящие выходные, 18 и 19 мая, также не разочаруют жителей столицы.
Комфортная погода сохранится и на следующей неделе, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, на протяжении этого периода осадков в городе практически не прогнозируется. "Только в конце недели местами возможен кратковременный дождик, все дни будет много солнца", – уточнил синоптик.
В понедельник, 20 мая, температура в ночные часы составит 6...8. "В центре Москвы – даже около 10 градусов ночью – приближаемся к летним значениям, а днем – 21...23. Во вторник и среду – аналогичная погода: ночью – от 8 до 12 градусов, а дневные значения – 19...24, очень комфортная погода",– подчеркнул специалист.
С четверга по воскресенье температура ночью ожидается в пределах 6...11 градусов. В дневные часы прогнозируется 17...22. Вильфанд добавил, что о начале купального сезона в Москве пока еще рано говорить.
"Вполне комфортная погода"
Повторения заморозков и снега, которые наблюдались в городе в начале мая, больше не ожидается. Об этом Москве 24 рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
"Вторая половина мая будет близка к климатической норме и станет более комфортной, чем то, что мы пережили в первой декаде месяца. Заморозков и снега до конца мая не прогнозируется", – отметила она.
Кроме того, по предварительным расчетам, до конца месяца в городе не выпадет значительного количества осадков.
В связи с потеплением с 17 мая в столичных квартирах начинают отключать отопление. Его подачу возобновили из-за пришедшего в город похолодания. Кроме того, плановые отключения горячей воды перенесли с 14 на 20 мая.