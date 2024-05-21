Комфортность температуры и вентиляции в вагонах оценят пассажиры московского метро

Оценить комфортность температуры и вентиляции в вагонах предложат пассажирам столичного метро. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Стикеры с QR-кодом для отзывов появятся над дверями. В общей сложности предстоит разместить более 5 тысяч наклеек в вагонах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.