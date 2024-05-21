21 мая, 11:15Транспорт
Комфортность температуры и вентиляции в вагонах оценят пассажиры московского метро
Оценить комфортность температуры и вентиляции в вагонах предложат пассажирам столичного метро. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.
Стикеры с QR-кодом для отзывов появятся над дверями. В общей сложности предстоит разместить более 5 тысяч наклеек в вагонах.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Кондиционеры в столичном метро перевели на летний режим работы
- "Москва едет": столичному метро исполнилось 89 лет