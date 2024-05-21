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21 мая, 11:15

Транспорт

Комфортность температуры и вентиляции в вагонах оценят пассажиры московского метро

Комфортность температуры и вентиляции в вагонах оценят пассажиры московского метро

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Оценить комфортность температуры и вентиляции в вагонах предложат пассажирам столичного метро. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Стикеры с QR-кодом для отзывов появятся над дверями. В общей сложности предстоит разместить более 5 тысяч наклеек в вагонах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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