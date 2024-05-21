Теплоходы отправились в круизы со столичных речных вокзалов более 200 раз

С начала летней навигации в Москве круизные теплоходы причалили и отправились в поездку от Северного и Южного речных вокзалов более 200 раз. В 2024 году, кроме новых направлений, для пассажиров подготовили и новые форматы путешествий.

Например, теперь москвичи могут отправиться в сценическое плавание, в ходе которого судно медленно проходит мимо исторических мест или геологических объектов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.