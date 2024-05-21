Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

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21 мая, 07:15

Транспорт

Теплоходы отправились в круизы со столичных речных вокзалов более 200 раз

Теплоходы отправились в круизы со столичных речных вокзалов более 200 раз

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С начала летней навигации в Москве круизные теплоходы причалили и отправились в поездку от Северного и Южного речных вокзалов более 200 раз. В 2024 году, кроме новых направлений, для пассажиров подготовили и новые форматы путешествий.

Например, теперь москвичи могут отправиться в сценическое плавание, в ходе которого судно медленно проходит мимо исторических мест или геологических объектов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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