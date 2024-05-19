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19 мая, 15:15

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Собянин: объем специализированной медпомощи в 2024 году увеличился в 1,5 раза

Собянин: объем специализированной медпомощи в 2024 году увеличился в 1,5 раза

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В Москве в полтора раза увеличится объем специализированной медпомощи, рассказал Сергей Собянин. Мэр отметил, что целевые программы направлены на повышение качества и продолжительности жизни москвичей. По его словам, они реализуются по 14 направлениям.

Самую современную медпомощь в московских стационарах смогут получить на 40 тысяч человек больше, добавил он. Собянин подчеркнул, что инновационное оборудование и профессионализм столичных врачей позволяют проводить все больше сложных операций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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