Ограничивающие проезд на самокатах знаки появились в Москве

На Тверской улице в Москве появились знаки, запрещающие проезд на самокатах. Такие же появляются и на других оживленных улицах столицы. Так пешеходов стараются обезопасить от тех, кто не соблюдает ПДД, проезжая на самокате по тротуару.

По установленным правилам там, где разрешено кататься на электросамокате, нельзя разгоняться больше 25 километров в час, а во дворах максимальная скорость составляет 20 километров в час. За нарушение предусмотрен штраф в размере 800 рублей.

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