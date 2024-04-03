Около 8 тыс парковочных мест для велосипедов и самокатов появится в Москве в 2024 году

В Москве в 2024 году парковочных мест для велосипедов и самокатов станет больше на восемь тысяч. Их организуют ЦОДД и операторы сервисов аренды.

Проект "Зеленое кольцо" увеличит количество безопасных велодорожек, соединяя 32 парка Москвы, Третье транспортное кольцо (ТТК) и МКАД, а также обеспечивая связь с метрополитеном и МЦД.

К концу 2024 года общая длина велодорожек в Москве превысит 600 километров, а количество парковок для велосипедов и самокатов достигнет 22 тысяч. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.