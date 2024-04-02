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02 апреля, 22:15

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Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Народное Ополчение"

Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Народное Ополчение"

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Ввод Рублево-Архангельской линии метро улучшит транспортное обслуживание 800 тыс жителей

Новости часа: Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Народное Ополчение"

Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Народное Ополчение"

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Примерно к 2027 году на карте Москвы появится новая Рублево-Архангельская линия метро. На данный момент строят первый участок, включая станцию "Народное Ополчение", с которой можно будет сделать пересадку на БКЛ. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Новая линия столичного метро улучшит транспортное обслуживание 800 тысяч жителей, а также разгрузит Новорижское шоссе. Подробнее об этапах строительства и будущих преимуществах – в эфире телеканала Москва 24.

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