Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Народное Ополчение"

Примерно к 2027 году на карте Москвы появится новая Рублево-Архангельская линия метро. На данный момент строят первый участок, включая станцию "Народное Ополчение", с которой можно будет сделать пересадку на БКЛ. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Новая линия столичного метро улучшит транспортное обслуживание 800 тысяч жителей, а также разгрузит Новорижское шоссе. Подробнее об этапах строительства и будущих преимуществах – в эфире телеканала Москва 24.