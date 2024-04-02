ЗАГСы Москвы начали принимать заявления на брак в День России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные ЗАГСы открыли прием заявлений на регистрацию брака в День России, 12 июня. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

"12 июня – это не только праздничный, но и выходной день. Московские молодожены пользуются возможностью и подают много заявлений именно на эту дату. Поэтому мы открываем около 150 дополнительных слотов времени для регистрации брака в День России", – отметила она.

Торжественные церемонии в этот день пройдут во дворцах бракосочетания № 1, 4 и Кутузовском, а также на площадках для выездных регистраций в рамках проекта "Новые адреса счастья" – ресторане "Романтик", здании Северного речного вокзала и Доме торжеств "Сафиса", уточнила заммэра.

"В этот день сотрудники московских дворцов бракосочетания поздравят молодоженов не только с созданием семьи, но и с государственным праздником", – указала она.

Максимальное количество браков, более 250, зарегистрировали в аналогичный день в 2010 году. В 2021 году так поступили свыше 200 супружеских пар.

Ранее председатель комитета госуслуг столицы Елена Шинкарук рассказывала, что гости и жители Москвы со дня запуска ресурса "Наша свадьба" воспользовались им около 30 тысяч раз. Портал для подбора площадки регистрации брака стал доступен в конце 2023 года.

