Москвичи воспользовались сервисом "Наша свадьба" около 30 тысяч раз с начала его работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители и гости столицы воспользовались сервисом подбора площадки для торжественной регистрации брака "Наша свадьба" примерно 30 тысяч раз с начала запуска ресурса, который произошел в конце прошлого года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

При этом, как сообщила председатель комитета госуслуг столицы Елена Шинкарук, свыше половины москвичей детально рассматривали и выбирали конкретную площадку, а 10% от этого количества сразу подали онлайн-заявление.

"Единый ресурс для молодоженов собрал разнообразные городские локации, которые можно сортировать по местоположению, графику, интерьерному оформлению и даже по их нестандартности", – уточнила она.

Сервис помогает молодоженам определиться с местом проведения торжественной регистрации брака по индивидуальным параметрам. На данный момент в Москве расположено около 50 подобных локаций, включая классические дворцы бракосочетания и необычные места.

"Мы рады, что подробный ресурс получил большой отклик и позволяет парам максимально точно определиться с выбором и провести день создания семьи незабываемо", – добавила начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Сервис "Наша свадьба" доступен всем пользователям портала mos.ru.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что власти Москвы ведут работу по развитию системы ЗАГС. В рамках программы уже была увеличена доступность их услуг в 4 раза, а также предоставлена возможность регистрировать браки в популярных местах.

Среди распространенных мест для бракосочетания на сервисе "Наша свадьба" мэр Москвы перечислил стадионы и аквариумы. Такой формат регистрации брака выбрали уже более 48 тысяч пар, заключил он.



Количество мест для регистрации брака увеличили в особняке Спиридонова