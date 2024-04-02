В экономику Москвы в 2023 году инвестировали около 6,8 трлн рублей – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Инвестиции в экономику Москвы составили порядка 6,8 триллиона рублей по итогам 2023 года. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, инвестиции больше на 3,8% в сопоставимых ценах, чем в 2022 году. Наибольшую долю – 33,4% – направили в машины и оборудование. Еще 28,2% денежных средств – в строительство нежилых зданий, сооружений и в благоустройство земель. В исследования, разработки и инновации вложили 16,5% инвестиций, в возведение жилых зданий и помещений – 18,8%.

"Для стабильного развития экономики в столице и благоприятного инвестиционного климата создаем для бизнеса привлекательные условия", – прокомментировал Собянин.

Мэр подчеркнул, что промышленные предприятия могут воспользоваться льготной арендой земли и льготными кредитами. Также росту инвестиций способствует столичная программа стимулирования создания мест приложения труда.

Ранее Собянин сообщил, что московские промышленные предприятия нарастили объем производства более чем в два раза за семь лет. В столице выпускают высокотехнологичное оборудование, лекарственные препараты, медицинские изделия, обувь, одежду и другую продукцию.