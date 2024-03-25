Собянин: промышленное производство в Москве за 7 лет выросло более чем вдвое

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Промышленные столичные предприятия за семь лет нарастили объем производства более чем в два раза. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, в городе выпускается высокотехнологичное оборудование, лекарственные препараты и медицинские изделия, комплектующие для автомобилей и машиностроения, обувь, одежда и другая продукция.

Градоначальник напомнил, что сейчас для компаний доступно больше 20 системных городских мер поддержки, среди которых – субсидии и целевые займы, льготная аренда земли при строительстве предприятия в рамках масштабных инвестпроектов и специальные статусы.

Так, продолжил Собянин, лишь с января по сентябрь прошлого года резиденты особой экономической зоны "Технополис "Москва" сэкономили свыше 3,1 миллиарда рублей. На эти деньги они проводят расширение производства и модернизацию площадок, подчеркнул мэр.

Помимо этого, у 70 московских компаний есть статус промышленного комплекса, благодаря которому для них действует специальный налоговый режим и сниженная ставка аренды земли. Сэкономленные средства вкладываются в дальнейшее развитие, уточнил Собянин.

Ранее мэр рассказывал, что город за пять лет помог технологическому бизнесу привлечь свыше 9,5 миллиарда рублей венчурных инвестиций через i.moscow. С его слов, почти треть этой суммы организации получили в 2023 году. Деньги направляются на научные исследования, масштабирование проектов и другие цели, добавил градоначальник.