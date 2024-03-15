Собянин: Москва помогла технологическому бизнесу привлечь более 9,5 млрд рублей

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

За пять лет Москва помогла технологическому бизнесу привлечь больше 9,5 миллиарда рублей венчурных инвестиций через i.moscow, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По его словам, почти треть этой суммы компании получили в прошлом году. Мэр подчеркнул, что стартапам нужны средства на научные исследования, защиту результатов интеллектуальной деятельности и масштабирование проектов.

Среди ключевых инструментов городской поддержки – программа пилотного тестирования. Как отметил Собянин, она помогает компаниям испробовать свои продукты на городских и коммерческих площадках.



Еще один пункт – инвестиционная экспертиза. Это сервис для анализа сильных и слабых сторон проекта. По словам мэра, благодаря ему IT-компания, развивающая сервис аналитики и продвижения на крупнейших российских маркетплейсах, смогла привлечь 209 миллионов рублей инвестиций.



В числе инструментов городской поддержки – межотраслевые кластеры. Речь идет о площадках, на которых технологические компании и научные организации могут объединить усилия. Участие в кластере помогло разработчику глазных капель для лечения и профилактики слепоты привлечь 62,4 миллиона рублей и найти партнера.



В свою очередь, технологические конкурсы помогают найти инновационные решения в той или иной области для крупных заказчиков.

Ранее Собянин сообщил, что столичные власти продолжают оказывать поддержку высокотехнологичному бизнесу. Город выделяет помощь на патентование изобретений и полезных моделей в РФ – компенсация 75 тысяч рублей.

Также, по словам мэра, гранты в размере до 2 миллионов рублей предусмотрены на регистрацию патента на изобретения и полезные модели за рубежом. Власти оказывают финансовую поддержку пилотным тестированиям – максимально 2 миллиона рублей.

Кроме того, средства выделяются и на приобретение оборудования и развитие деятельности. В данном случае возмещается до 50% от всех затрат – максимально 30 миллионов рублей на одну организацию в год.

Собянин рассказал, как поддержка города помогает развиваться предпринимательству