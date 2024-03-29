Москва победила в 33 национальных рейтингах регионов РФ по итогам 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Эксперты по итогам 2023 года поместили Москву на первое место среди 33 национальных рейтингов городов и регионов России. Об этом сообщает руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

"Рейтинги являются важным инструментом оценки результатов деятельности органов власти: они позволяют оценить качество реализации политики регионального или городского развития в целом и по отдельно взятым направлениям", – подчеркнула Багреева.

По ее словам, подобный результат подтвердил высокий уровень развития как промышленности и технологий столицы, так и работы городских властей в сфере защиты экологии и улучшения качества жизни граждан. Багреева уточнила, что Москва заняла первые места в рейтингах качества жизни и социально-экономического развития регионов агентства "РИА Рейтинг" и индекса качества городской среды Минстроя РФ.

Кроме того, в прошлом году столица достигла первого места в промышленном топе Минпромторга, где оценивалась эффективность работы местных властей в данной сфере. Аналогично город оценили и в рейтингах по улучшению инвестиционной привлекательности.

В частности, Москва лидирует уже пятый год подряд в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата от Агентства стратегических инициатив, а также 11 лет в похожем топе от Национального рейтингового агентства.

Лидирующие позиции столицы оценили и аналитики центра "Эксперт", поместившие ее особую экономическую зону (ОЭЗ) "Технополис Москва" на первое место среди других индустриальных парков и ОЭЗ по работе в сфере привлечения инвестиций. Основные строчки топов город занимает и в других списках по уровню рынка труда и вовлеченности граждан в малый и средний бизнес.

"Развитие научно-технического потенциала Москвы и внедрение новых технологий тоже были высоко оценены экспертами. В 2023 году столица заняла первое место в рейтинге креативных регионов России Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", показав лучшие результаты по всем критериям", – добавили в пресс-службе ведомства.

Лидерство города подтвердили и в Минобрнауки РФ, и других организациях. В частности, Москва победила в ESG-индикаторе субъектов страны от платформы Инфрагрин, а региональный центр компетенций был признан лучшим в стране.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что за 7 прошедших лет городские предприятия смогли увеличить объем производства более чем в два раза. По словам градоначальника, в Москве выпускается высокотехнологичное оборудование, лекарственные препараты и медицинские изделия, комплектующие для автомобилей и машиностроения, обувь, одежда и другая продукция.