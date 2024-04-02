Желтый уровень погодной опасности будет действовать в столице 3 и 4 апреля из-за ветра

Во вторник, 2 апреля, погода в Москве установила температурный рекорд. До полудня столбики термометров показали больше 18 градусов – для начала апреля это нетипичные значения. Однако на смену аномальному теплу в город идут ветра и заморозки.

По данным синоптиков, 3 и 4 апреля будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра. Показания термометров начнут снижаться. Подробнее о том, что происходит с московской погодой, – в эфире телеканала Москва 24.