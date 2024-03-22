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22 марта, 09:45

Город

Более 30 столичных площадок для регистрации брака включили в проект "Новые адреса счастья"

Более 30 столичных площадок для регистрации брака включили в проект "Новые адреса счастья"

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В столице можно сыграть свадьбу на станциях метро и смотровых площадках, в усадьбах, ресторанах, музеях, театрах, смотровых площадках. Всего в Москве благодаря проекту "Новые адреса счастья" работают более 30 площадок для выездной регистрации. В честь пятилетия проекта свадебные церемонии проведут в театре "Геликон-опера".

В чем заключается суть проекта? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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