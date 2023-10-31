Онлайн-гид по БКЛ метро появился на портале "Узнай Москву"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На портале "Узнай Москву" появился спецпроект о Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"На портале "Узнай Москву" можно подробнее узнать о проекте, прочитать интересные факты и, возможно, даже вдохновиться на самостоятельную экскурсию по БКЛ", – говорится в сообщении.

Для пользователей подготовили карточки об истории станций. Открывая каждую из них, можно узнать об архитектуре станций и достопримечательностях, расположенных около них.

Строительство БКЛ осуществлялось постепенно. В числе первых на линии открыли "Деловой центр", "Шелепиху", "Хорошевскую", "ЦСКА" и "Петровский парк". Полный запуск ветки состоялся 1 марта 2023 года.

До этого сообщалось, что за первые полгода с момента запуска линии пассажиры совершили по ней более 156 миллионов поездок. Благодаря полноценной работе БКЛ удалось разгрузить ряд линий метро. В частности, нагрузка на "Сокольники", "Калужскую" и, "Савеловскую" снизилась на 19–40%.



Жителям столицы сообщили, до каких достопримечательностей можно доехать на БКЛ