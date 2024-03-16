Более 300 различных мероприятий провели за пять лет в рамках проекта "НаРайоне" в Москве

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Московскому молодежному проекту "НаРайоне" исполнилось 5 лет, в течение которых развивается сообщество, объединяющее уличные культуры и спортивные направления столицы, сообщается на портале мэра и правительства города.

"НаРайоне" помогает талантливой молодежи проявить себя в различных направлениях уличных культур и стать частью уникального комьюнити, где можно самовыражаться через искусство и спорт. На протяжении пяти лет проект позволяет каждому найти близкое для него направление стрит-культуры", – указала руководитель проектного офиса "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина.

За 5 лет в столице подготовили свыше 300 мероприятий. Благодаря им молодые москвичи могут проявить себя в танцах, рэпе, воркауте, кроссфите, боевых искусствах и киберспорте. В проекте принимают участие все московские районы.

В проект вовлечено уже более 20 тысяч участников. В каждом из направлений присутствует свой комьюнити-лидер. Ими являются спортсмены, чемпионы РФ, призеры и победители фестивалей.

"Для меня возможность организовывать рэп-фристайл-батлы в рамках проекта стала миссией по развитию и поддержке талантливой молодежи. Они имеют огромное значение для тех, кто хочет продемонстрировать свое мастерство рифмовки и импровизации", – рассказал лидер направления "Рэп-фристайл" Лев Киселев.

В рамках проекта в Москве проводят мастер-классы, лекции, соревнования, турниры и выступления. Участники могут узнать о направлениях уличной культуры и спорта, познакомиться с новыми людьми и веяниями, поддержать здоровый образ жизни и развить свои творческие способности.

Ранее сообщалось, что у столичных учеников школ, студентов и выпускников колледжей и вузов есть возможность раскрыть свой потенциал в творческом, карьерном, спортивном и волонтерском направлениях благодаря проектному офису "Молодежь Москвы". Он проводит разные мероприятия и проекты, среди которых "Дебаттл" – для тех, кто хочет научиться выступать на публике, "Нарайоне" – для любителей здорового образа жизни и уличной культуры и другие.



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