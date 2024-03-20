Торжественные регистрации брака проведут в библиотеке-читальне имени Пушкина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные органы ЗАГС 20 апреля организуют регистрацию брака в библиотеке-читальне имени Александра Пушкина, которая находится в Басманном районе. У молодоженов появится возможность официально оформить отношения в старинном особняке XVIII века под живое музыкальное сопровождение, передает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на начальника управления ЗАГС города Светлану Уханеву.

После старта проекта "Новые адреса счастья" в Москве в течение пяти лет пары женятся в необычных местах для регистрации брака. В библиотеке-читальне горожане смогут провести фотосессию в исторических интерьерах и на лестнице, отметила Уханева.

"Подать заявление можно на личном приеме во Дворце бракосочетания № 1. Для этого необходимо только оплатить госпошлину в размере 350 рублей. После заключения брака молодожены и гости смогут принять участие в мероприятиях читальни", – говорится в сообщении.

Библиотека была создана в 1899 году к 100-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина. С осени 1912-го и до сих пор учреждение находится в усадьбе Мухиных. Читальня является памятником архитектуры федерального значения.

Внутри библиотеки сохранились интерьеры и исторический облик XIX века. Фонд насчитывает более 136 тысяч экземпляров книг, среди которых есть уникальные – прижизненные издания сочинений поэта, а также актуальные новинки.

Москвичи могут провести торжественные церемонии на более чем 50 площадках. Среди них есть как дворцы бракосочетания, так и музеи, станции метро, усадьбы и рестораны. Подобрать лучшую площадку можно через сервис "Наша свадьба".

Ранее стало известно, что столичные органы ЗАГС организуют выездные регистрации брака в "Геликон-опере" при участии зрителей. Мероприятия проведут в честь дня рождения Московского музыкального театра, уточнила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, церемония бракосочетания пройдет в финале каждого гала-представления на сцене зала "Стравинский" с 10 по 14 апреля.

В Москве назвали популярные даты для регистрации браков в 2024 году