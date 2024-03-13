Столичный проект "Экскурсии в метро" расширили в 2024 году

Проект "Экскурсии в метро" приглашает всех желающих на ночные прогулки по столичному метрополитену. В 2024 году проект расширили новыми мероприятиями.

Гости смогут увидеть станцию-призрак и прокатиться на ретропоезде. Они узнают историю одного из старейших электродепо и увидят, как обслуживают составы. Для детей организуют экскурсии-квесты, которые проходят в игровом формате.

Ближайшие ночные экскурсии состоятся 22 марта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.