ВС РФ освободили село Работино в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Группировка войск "Днепр" ВС РФ освободила село Работино в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В министерстве уточнили, что российские военные также нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), 121-й бригады теробороны, 23-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области.

Более того, украинская армия потеряла до 25 человек, два автомобиля и гаубицу М777 американского производства, добавили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что группировка войск "Север" ВС РФ освободила населенные пункты Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области. Также российские военнослужащие продвинулись в глубину обороны ВСУ и нанесли поражение в районах Журавки, Гранов, Липцов и Волчанска.