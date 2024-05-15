ВС РФ освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

Этого удалось добиться силами подразделения группировки войск "Север". Они также продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в районах Журавки, Гранов, Липцов и Волчанска Харьковской области.

Ранее группировка войск "Север" в результате активных действий освободила село Бугроватка Харьковской области. Она смогла продвинуться в глубину обороны противника. Также российская армия нанесла поражения живой силе и технике 23-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Веселок, Волчанск и Липцы Харьковской области.

До этого группировка "Север" освободила населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. В районах сел Дегтярного, Волчанск и Казачья Лопань российские военные смогли поразить живую силу и технику ВСУ.