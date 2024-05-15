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15 мая, 14:11

Политика

МО РФ впервые сообщило о поражении украинской радиолокационной станции "Каста"

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне ответственности Южной группировки войск потеряли радиолокационную станцию "Каста". Об этом сообщили в Минобороны России

Более того, добавили в ведомстве, украинская армия на этом направлении потеряла свыше 510 человек в течение суток.

Ранее сообщалось, что ВС России впервые в ходе спецоперации ликвидировали гаубицу Melara Мod 56 производства Италии на южном направлении. Также за 24 часа ВСУ потеряли до 540 военных и два танка, в том числе Leopard.

Помимо этого, группировка войск "Днепр" ВС РФ освободила село Работино в Запорожской области, уничтожила живую силу и технику противника. Всего ВСУ потеряли до 25 человек, два автомобиля и американскую гаубицу М777.

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