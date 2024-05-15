15 мая, 14:11Политика
МО РФ впервые сообщило о поражении украинской радиолокационной станции "Каста"
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне ответственности Южной группировки войск потеряли радиолокационную станцию "Каста". Об этом сообщили в Минобороны России
Более того, добавили в ведомстве, украинская армия на этом направлении потеряла свыше 510 человек в течение суток.
Ранее сообщалось, что ВС России впервые в ходе спецоперации ликвидировали гаубицу Melara Мod 56 производства Италии на южном направлении. Также за 24 часа ВСУ потеряли до 540 военных и два танка, в том числе Leopard.
Помимо этого, группировка войск "Днепр" ВС РФ освободила село Работино в Запорожской области, уничтожила живую силу и технику противника. Всего ВСУ потеряли до 25 человек, два автомобиля и американскую гаубицу М777.
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