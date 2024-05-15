Олег Тони покинул пост замглавы РЖД

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Замгендиректора РЖД Олег Тони, который курировал развитие транспортных узлов в Москве и Санкт-Петербурге, а также ВСМ, освобожден с поста, сообщает РИА Новости.

Такое решение принял совет директоров, а приказ подписал генеральный директор – председатель правления РЖД Олег Белозеров. Тони освобожден от обязанностей заместителя генерального директора и члена правления РЖД в связи с переходом на другую работу.

Он возглавит высокоскоростную железнодорожную магистраль "Две столицы", которая будет курировать проект строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Кандидатуру Тони одобрили все участники проекта.

РЖД подписали договор об изготовлении, сертификации и поставке первых двух электропоездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Петербурга.

Исполнителем заказа выступит завод "Уральские локомотивы", а общая стоимость контракта составит 12 миллиардов рублей. Оба состава должны быть поставлены до конца марта 2028 года.

Старт началу строительства ВСМ 14 марта дал Владимир Путин. Также он поручил кабмину РФ определить финансирование и принять другие решения по строительству магистрали.

В маршрут первой ВСМ войдет 16 остановок, 4 из них будут на территории Москвы – Зеленоград-Крюково, Петровско-Разумовская, Рижская и Ленинградский вокзал. Полностью запустить дорогу планируется уже в 2028 году.

