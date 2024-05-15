Вышел трейлер второго сезона сериала "Дом Дракона"

Видео: youtube.com/Max

Телекомпания HBO выпустила трейлер второго сезона сериала "Дом Дракона", рассказывающего о падении королевской династии Таргариенов. Ролик опубликован на YouTube-канале стримингового сервиса Max.

В трейлере показано, как Деймон Таргариен, дядя вновь взошедшей на престол Рейниры, приближается к Железному трону. Рейнира указывает на то, что правитель, занимающий престол, является защитником королевства. Затем в тронном зале появляется сводный брат Рейниры, которого представляют как короля Эйгона II Таргариена.

Сериал "Дом Дракона" является приквелом "Игры престолов", основанной на событиях из книги Джорджа Р. Р. Мартина "Пламя и кровь". Премьера второго сезона состоится 16 июня на HBO.

В "Доме Дракона" снялись Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмма Д'Арси, Рис Иванс, Стив Туссен, Ив Бест, Соноя Мидзуно и Фабьен Франкель.

До этого стало известно, что HBO остановил работу над продолжением сериала "Игра престолов" про Джона Сноу. Кит Харингтон, исполнивший роль Джона Сноу, рассказал, что шоураннеры еще могут вернуться к обсуждению съемок картины.