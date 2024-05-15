Депутаты "Единой России" предложили проверять загранпаспорта допущенных к гостайне лиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Группа депутатов из "Единой России" внесла на рассмотрение законопроект, позволяющий руководителям органов госвласти, предприятий, учреждений или организаций проверять отметки в загранпаспортах тех россиян, кто имеет допуск к гостайне. Соответствующий документ опубликован в электронной базе ГД.

Проект предполагает включение поправки в закон "О государственной тайне" и нацелен на контроль за соблюдением требований по защите государственной тайны, говорится в пояснительной записке.

Инициативу уже одобрил экспертный совет по законотворческой деятельности "Единой России".

Накануне автор инициативы зампред комитета по безопасности Госдумы от фракции "Единая Россия" Анатолий Выборный уточнил, что законопроект поможет решить проблему несанкционированных выездов заграницу тех граждан РФ, которые владеют гостайной. Работника, покинувшего страну без разрешения на выезд, можно будет выявить при сопоставлении отметок в загранпаспорте, подчеркнул Выборный.

Уточняется, что инициатива не ужесточит законодательство, а усовершенствует его с учетом возникших вызовов и угроз.

