Аппаратных ограничений на отпуск чиновников за рубежом нет – Песков

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Никаких аппаратных ограничений на отпуск российских чиновников за рубежом нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, это скорее этический вопрос и каждый сам принимает решение.

"Но, разумеется, руководители в рамках вверенного коллектива могут с такими рекомендациями выступать, это совершенно нормально. Тем более в нынешней ситуации", – сказал представитель Кремля.

Ранее газета "Коммерсант" писала, что региональным чиновникам настоятельно рекомендовали не ездить в отпуск на заграничные курорты. По информации издания, поводом для таких мер стали несколько громких скандалов, связанных с отдыхом политиков за рубежом.

В статье отмечается, что официально местные власти не могут запретить госслужащим выезжать за границу, поэтому ограничение носит рекомендательный характер.

Как заявил глава отделения "Единой России" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Павел Крупник, запрет на выезд не может иметь официальных оснований, но каждый чиновник обязан отдавать отчет своим действиям и "вести себя прилично".

До этого зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что руководители думских фракций не должны уезжать за рубеж во время спецоперации. По мнению парламентария, этот вопрос следует урегулировать в правовом поле. Депутат отметил, что отдых глав фракций ГД за границей во время СВО является нарушением морально-этических норм.



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